Dolandırıcılar boş durmuyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile konuştuğunu ve bakanlık tarafından gönderildiklerini söyleyerek vatandaşların kapısına gidenlerin dolandırıcı olduklarını söylediğini aktardı.







Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce İstanbul İl Emn Md Mustafa Çalışkan’la konuştum, kendilerini Sağlık Bakanlığı’ndan diye tanıtıp telefon açan, kapılara gidenlerle ilgili, 'Bakanlığın böyle bir uygulaması yok, bunlar dolandırıcı! Vatandaşımız bunlara inanmasın. Denk geldikleri yerde polise bildirsin' dedi" ifadelerini kullandı.





WhatsApp gibi sosyal medya gruplarında da, bu şekilde dolandırılmak istenen kişilerin paylaşımları dikkat çekiyor.





O mesajlardan birinde şu ifadeler dikkat çekti:





"10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı’ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Bende istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı’nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100’ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen."