Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolandırıcılara 3.8 milyarlık kıyak: Emekliye çok gördüler dolandırıcıya verdiler /20 Temmuz 2024 08:31

Dolandırıcılara 3.8 milyarlık kıyak: Emekliye çok gördüler dolandırıcıya verdiler

Deniz ve havalimanlarında haksız KDV iadesi yoluyla devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Ancak soygunu önlemek için getirilen düzenleme AKP oylarıyla iptal edildi.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre emekliye 2 bin 500 liralık zammı zor veren iktidar, Katma Değer Vergisi (KDV) sahtekarlığıyla devleti dolandıran bazı liman ve hava meydanı işletmecilerine 3.8 milyar liralık ‘kıyağa devam’ kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deniz ve havalimanlarında KDV iadesi almak ya da KDV ödememek için gemi ve uçaklara verilen hizmetler üzerinden devletin yılda 3.8 milyar lira zarara uğratıldığını tespit etti. KDV sahtekarlığına son vermek amacıyla, içerisinde emekli zammının da olduğu vergi paketine kritik bir madde eklendi. Maddeyle deniz ve hava limanlarındaki hizmetlere uygulanan KDV iadesindeki istisnaların kaldırılması öngörüldü. Yasa teklifinde imzası olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, bu maddeyi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda anlatıp destek istedi. Ancak sıra maddenin görüşülmesine gelince hava tersine döndü.

YOLSUZLUK İTİRAFI

AKP milletvekilleri, kısa süre öncesine kadar savundukları 21’inci maddeyi tekliften çıkarmak için önerge verdi. AKP sıralarından eller kalktı, madde tekliften çıktı.  Teklif TBMM’ye sunulduğunda limanlarda KDV yolsuzluğunun yapıldığı madde gerekçesinde açıkça ifade edilmişti. Gerekçede, “İade hakkı tanınan istisnalar zaman içinde genişleyerek KDV sistematiğini bozan, hazine kaybına yol açan bir hal almıştır. Ödenmesi gereken KDV tutarını hiç ödememek, ödenecek tutarı azaltmak veya KDV iadesi almak amacıyla gerçek bir yüklenime dayanmayan KDV’nin indirim konusu yapılması eğiliminin arttığı görülmektedir” ifadesi yer alıyordu. Ancak madde tekliften çıkarılınca firmaların KDV yolsuzluğuna bir anlamda göz yumulmuş oldu.

‘Teklifi geri çekenlerin haberi yok’

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, maddenin tekliften çıkarılacağından AKP’li vekillerin dahi haberinin olmadığını belirtirken, “Maddeyi niye geri çekiyoruz, biri çıkıp savunsun, anlatsın. Ama kimsenin haberi bile yok, savunacak da kimse yok” diyerek tepki gösterdi. AKP’li vekiller, geçmişte istisnanın liman ve havalimanı taşımacılığı yapan sektörü ayakta tutmak için getirildiğini, “firmalar rekabet avantajını kaybetmesin diye” maddeyi geri çektiklerini savundu.
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