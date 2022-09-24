Samanyolu Haber /Dünya / Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem: ‘1 milyon dolara böbreğinizi satar mısınız?’ /24 Eylül 2022 14:01

Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem: ‘1 milyon dolara böbreğinizi satar mısınız?’

Son dönemde siber suçlarda büyük bir artış yaşanırken, dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. İnsan sağlığıyla oynayan dolandırıcıların Google reklamlarını bile kullandığı belirlendi.

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Son dönemde artan siber dolandırıcılık suçlarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, siber suçlular Google reklamlarını kullanarak insanları böbreklerini satmaya ikna ediyor.

Siber suç çetesinin, Google reklamlarını kullanarak insanları 1 milyon dolara böbreklerini satmaya ikna ettiği belirlendi. Olay, adı geçen doktorlardan birinin bilgilerini bir hastayla paylaşmasıyla ortaya çıkarken, insanların sağlıklarını hedef alan dolandırıcılık yöntemi de ‘yok artık’ dedirtti.

Siber suç çetesinin, gerçekçi gözükebilmek için sahte doktor be hastane adlarını kullandığı da ortaya çıktı.

‘1 BÖBREK 1 MİLYON DOLAR’
Sözcü'de yer alan habere göre dolandırıcıların, hastane olarak Hindistan’daki Bangalore Baptist Hastanesi’ne yönlendirildiği belirlendi. Burada bir doktorun ameliyatta bulunacağı ve insanlara böbrekleri karşılığında tam 1 milyon dolar ödeneceği vaat edildi.

Polise göre, sanıklar Bengaluru’daki tanınmış hastanenin sahte web sitesini oluşturdu ve böbreklerini satmak isteyenlerden kayıt ücreti olarak 295 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) ila 2340 sterlin (yaklaşık 47 bin TL) arası ücretler topladı.

POLİSTEN UYARI GELDİ
Ancak 1 milyon dolar karşılığı böbreklerini satmak isteyenler, yatırdıkları paraları bir daha alamazken, olayın ortaya çıkmasının ardından birçok kişinin de mağdur olduğu belirlendi.

Hindistan polisi, başta Google reklamları olmak üzere sahte web siteleri üzerinden organ satışı yapılmasının son derece yanlış olduğunu belirtirken, hukuksal sürecin başlatıldığını duyurdu. Polis, internet kullanıcılarını son dönemde artan siber suçlara karşı dikkatli olması konusunda da uyardı.
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