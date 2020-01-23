Samanyolu Haber /Gündem / Dolandırıcıları uzak tutmak için yedi ipucu /23 Ocak 2020 20:52

Dolandırıcıları uzak tutmak için yedi ipucu

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hayatımızı kolaylaştıran çok sayıda özelliği bulunan akıllı telefonlar, aynı zamanda kişisel bilgilerimizi içerisinde barındırması bakımından da önemli. Bu durum da hackerları ve dolandırıcıları harekete geçiriyor. Dolandırıcıların ve hackerların telefonumuza sızmasını engellemek ise mümkün.

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Saint Louis Üniversitesi’nden Flavio Esposito, akıllı telefonlarımızı hackerların ve dolandırıcıların saldırılarına karşı nasıl korunabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Web Tekno’nun aktarımına göre Esposito’nun akıllı telefonların saldırılardan korunması için verdiği yedi ipucu şöyle:

1. Sanal kapılarınızı kilitleyin

Akıllı telefonunuzda kullanmanız gereken şifreleri, tahmin edilmesi zor olacak şekilde belirleyin ve belirli aralıklarla bu şifreleri değiştirin. İdeal şifre uzunluğu 12 karakter olmalıdır. Kuvvetli bir şifre kombinasyonunda sayılar, semboller ve anlamlı kelimeler oluşturmayacak şekilde harfler olmalıdır. Flavio Esposito, açık alanlarda parolalarınızı girerken elle telefonun kapatılması konusunda da uyarıda bulunuyor. 

2. Oturumlarınızı açık bırakmayın

Akıllı telefonunuzda kullandığınız sosyal medya profillerinizin oturumlarını kullanmadığınız zamanlarda kapatın. 

3. Adblocker gibi reklam engelleyici programlar kullanın

Sadece masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarınızda değil akıllı telefonlarınızda da adblocker gibi reklam engelleyici programlar kullanmaya dikkat edin. İnternet sitelerinin isteği doğrultusunda dahi olsa bu programları devre dışı bırakmayın. Kötü amaçlı kodlar genellikle internet reklamları ile telefonlara giriyor. Reklam engelleyicilerin yanında telefonunuza muhakkak antivirüs uygulaması yüklemeyi unutmayın. Spam içerikli ve şüphe yaratan mailleri açmadan silin. 

4. Güncellemeleri ertelemeyi durdurun

Telefonunuz işletim sisteminin ve uygulamalarının güncellemelerini zamanında yüklemeyi unutmayın. Güncellemeler, bazı durumlarda yeni güvenlik açıklarının kapatılması için sunuluyor olabilir. 

5. Herkese açık olan Wi-Fi ağlarına bağlanmayın

Herkesin ulaşabileceği Wi-Fi ağlarına bağlamayın. Bunun yerine, operatörünüzle daha uygun bir veri aktarımı için uygun tarifede anlaşın. Açık Wi-Fi bağlantılarını kullanmaktan başka bir seçeneğiniz kalmadığında süreleri olabildiğince kısıtlamaya çalışın.

6. Önemli verilerinizi telefonunuzda saklamayın

Sizler için önemli olan verilerini mümkün olabildiğince telefonunuzda saklamamaya çalışın. Önemli verilerinizi saklamak için daha güvenli cihazları tercih etmeye çalışın. Telefonunuzda yer alan dosyalarınızı da sık sık yedeklemeyi unutmayın. 

7. Jailbreak uygulamayın

Telefonunuza jailbreak uygulamayın. Jailbreak ya da benzer uygulamaları yapmak telefonunuzun güvenlik sınırlarının da ortadan kalkmasını sağlayabilir. Jailbreak ve benzeri uygulamalarla telefonunuzun sınırlarını kaldırdığınız gibi saldırılara karşı da sınırlarını kaldırmış olabilirsiniz. 
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