Samanyolu Haber /Gündem / Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Kargolar için hiçbir kağıdı imzalamayın' /29 Ağustos 2024 08:17

Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Kargolar için hiçbir kağıdı imzalamayın'

Kargo dolandırıcılığı arttı. Kargocu gibi kapınızı çalan dolandırıcılar, çek veya senet imzalatıyor olabilir! Uzmanlar, eve gelen kargolar için 'imza atmayın' uyarısında bulundu.

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İnternet veya kargo alışverişlerinden sonra eve gelen kargo için atılan imzalar daha sonra vatandaşı mağdur ediyor. Hukukçu Cüneyt Toraman, imza konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Türkiye gazetesinin haberine göre Toraman şunları söyledi:

'İMZA ATMAK ZORUNLU DEĞİL'

“Evinize gelen kargo veya yemek fişi gibi belgelere imza atmayın. Çünkü imza atmanızı zorunlu kılan bir husus yok. Kargocu gibi kapıya gelerek daha önce evrakların arasına koydukları çek veya senetleri imzalatabiliyorlar. Ondan sonra bu belgeleri başka kişilere devrediyorlar.

SORUN YARGI KARARLARINDAN KAYNAKLANIYOR

Bunun hukukta çözümü var. Böyle bir senet işleme konulursa imzalayan kişi, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açmalı... Mahkemeler çek veya senet işin içine girdiğinde başka bir konuyu araştırmaya gerek duymuyorlar. Ama her senedin veya çekin mutlaka temel borç ilişkisi ve hukuki dayanağı olmalı. Bu soruna Yargıtay’ın acil çözüm bulması lazım. Vatandaşların bu konuda yapacakları pek bir şey yok. Sorun Yargıtay’ın olumsuz kararlarından kaynaklanıyor."
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