Dolandırıcılığını mahkeme tescilledi

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Haziran 2024 tarihli kararında, Emin Adanur ile ortağı Ahmet Demirtaş hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 9’ar yıl 4’er ay hapis cezası verildiği ifade edildi. Sanıklar hakkında, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı uygulanacağı da açıklandı.





Adanur, nisan ayında ödenmeyen borç nedeniyle kendisine ait eve hacze gelen iki avukat ile icra memurunu dövdürdü. Avukatlar ile icra memurunun suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Emin Adanur ile üç arkadaşı tutuklanmıştı.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bursaspor'un eski başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hapis cezası aldı.2021 yılında ev sahibi olma hayali ile Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Bunun üzerine hakkında açılan davalardan biri sonuçlandı.2023’ün Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise danışmanı "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan sanıklar, Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, suçlamaları reddederken; 29 Mayıs’ta Emin Adanur’un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Ayrıca Adanur’un konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir başka davası daha sürüyor.İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün de ortakları arasında yer aldığı bilinen Adanur’u 1 Eylül 2023’te Bursa Valisi Mahmut Demirtaş makamında ağırladı, Vali Demirtaş ziyareti, “Basın mensubu Emin Adanur ve beraberindekiler ile Kadir Yılmaz'ı misafir ettik” açıklaması ile sosyal medya hesabından duyurdu.