Samanyolu Haber /Gündem / Dolandırıcılık ihbarı yapan Kılıçdaroğlu'nu suçlu sandı /30 Mart 2023 13:54

Dolandırıcılık ihbarı yapan Kılıçdaroğlu'nu suçlu sandı

Eski AB Bakanı ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 2014 yılında 'Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını' iddia ederek gazete küpürü paylaştı. Teyit.org yaptığı inceleme sonucunda Bağış'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

SHABER3.COM

Eski AB Bakanı ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Twitter'da 24 Ocak 2014 tarihinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda 1996 tarihli bir gazete sayfasını paylaşan Bağış, gazete kupürünün Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını gösterdiğini iddia etti.

Bağış paylaşımında, "Ak Partiye iftira atıp hakaret eden CHP'lilere dava açacağız. Ayrıca hatırlatmak lazım; Genel Başkanları tescilli" ifadelerini kullandı.

Doğrulama platformu teyit.org yaptığı inceleme sonucunda, Bağış'ın paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Teyit.org'un incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan gazete kupürünün Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını gösterdiği iddia edildi. İddia, 2011’den beri sık sık gündeme geliyor. Paylaşımlara eşlik eden gazete kupüründe, gazetenin adı ve basım tarihi bilgisi yer alıyor. Küpur, 1 Mayıs 1996 tarihli Milliyet gazetesinden alınmış. Milliyet gazetesinin arşivinden ilgili habere ulaşabiliyoruz.

"ŞİKAYETÇİ OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİ"
Paylaşılan gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK’yı dolandırdığını göstermiyor. Aksine habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şüphe duyup şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, SSK’yı dolandırmaktan suçlu bulunan firma ise Sa-San. Haberin sol üst köşesinde, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yer verilmesi, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş olabilir. 

Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde dolandırıcılığa karışmış olsaydı farklı kaynaklardan da basına yansıyan haberlere erişmemiz gerekirdi. Ancak o dönemlerde böyle bir habere rastlanmıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolandırıcılık ihbarı yapan Kılıçdaroğlu'nu suçlu... Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:15