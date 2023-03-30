Dolandırıcılık ihbarı yapan Kılıçdaroğlu'nu suçlu sandı

Eski AB Bakanı ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Twitter'da 24 Ocak 2014 tarihinde bir paylaşım yaptı.







Paylaşımda 1996 tarihli bir gazete sayfasını paylaşan Bağış, gazete kupürünün Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını gösterdiğini iddia etti.





Bağış paylaşımında, "Ak Partiye iftira atıp hakaret eden CHP'lilere dava açacağız. Ayrıca hatırlatmak lazım; Genel Başkanları tescilli" ifadelerini kullandı.





Doğrulama platformu teyit.org yaptığı inceleme sonucunda, Bağış'ın paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.





Teyit.org'un incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:





"Sosyal medyada paylaşılan gazete kupürünün Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını gösterdiği iddia edildi. İddia, 2011’den beri sık sık gündeme geliyor. Paylaşımlara eşlik eden gazete kupüründe, gazetenin adı ve basım tarihi bilgisi yer alıyor. Küpur, 1 Mayıs 1996 tarihli Milliyet gazetesinden alınmış. Milliyet gazetesinin arşivinden ilgili habere ulaşabiliyoruz.





"ŞİKAYETÇİ OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİ"

Paylaşılan gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK’yı dolandırdığını göstermiyor. Aksine habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şüphe duyup şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, SSK’yı dolandırmaktan suçlu bulunan firma ise Sa-San. Haberin sol üst köşesinde, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yer verilmesi, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş olabilir.





Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde dolandırıcılığa karışmış olsaydı farklı kaynaklardan da basına yansıyan haberlere erişmemiz gerekirdi. Ancak o dönemlerde böyle bir habere rastlanmıyor."