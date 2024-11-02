Dolandırıcılıktan ceza yedi 13 milyar liralık ihale aldı









Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yüksek maliyetli yol ihalelerinin büyük bölümünü iktidara yakın firmalar alıyor. Son olarak Şırnak-Pervari-Narlı yolu ve güzergah üzerindeki güvenlik kulelerinin olduğu 55 kilometrelik yol ihalesini Aga Enerji ve Ege Asfalt Şirketleri aldı. Yol yapımı bin 300 günde tamamlanacak.13 milyar 329 milyon liralık ihalenin adresi olan Aga Enerji firması, AKP’ye yakın Abdurrahman Şentürk’e ait Bayburt Grup bünyesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üç kez ödül alan Bayburt Grup’un patronu Abdurrahman Şentürk, şubat ayında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 olmak üzere toplam 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Şentürk’ün cezaları indirimlerle toplam 5.5 yıla düşürüldü. Aga Enerji geçmişte de devletten aldığı dev ihalelerle gündeme gelmişti. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ortak altyapı inşaatını da 406 milyon liraya alan şirket, Rize Artvin Havalimanı altyapı ihalesini de 1 milyar liraya kazandı.