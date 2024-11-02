Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolandırıcılıktan ceza yedi 13 milyar liralık ihale aldı /02 Kasım 2024 09:01

Dolandırıcılıktan ceza yedi 13 milyar liralık ihale aldı

Karayolları, üzerinde güvenlik kuleleri de bulunan Şırnak- Pervari-Narlı yolunu 13.3 milyar liraya ihale etti. Yolun yapımı, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten mahkum Abdurrahman Şentürk’e verildi.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yüksek maliyetli yol ihalelerinin büyük bölümünü iktidara yakın firmalar alıyor. Son olarak Şırnak-Pervari-Narlı yolu ve güzergah üzerindeki güvenlik kulelerinin olduğu 55 kilometrelik yol ihalesini Aga Enerji ve Ege Asfalt Şirketleri aldı. Yol yapımı bin 300 günde tamamlanacak.


13 milyar 329 milyon liralık ihalenin adresi olan Aga Enerji firması, AKP’ye yakın Abdurrahman Şentürk’e ait Bayburt Grup bünyesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üç kez ödül alan Bayburt Grup’un patronu Abdurrahman Şentürk, şubat ayında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 olmak üzere toplam 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Şentürk’ün cezaları indirimlerle toplam 5.5 yıla düşürüldü. Aga Enerji geçmişte de devletten aldığı dev ihalelerle gündeme gelmişti. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ortak altyapı inşaatını da 406 milyon liraya alan şirket, Rize Artvin Havalimanı altyapı ihalesini de 1 milyar liraya kazandı.
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