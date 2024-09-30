Dolandırıcılıktan tutuklanan damada jet tahliye: 24 saat bile tutuklu kalmadı

İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı ve bilişim sistemlerini bozarak hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut da gözaltına alındı.







Gerçek Gündem'in haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesi alınan Mutlu Akbulut tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi' suçlarından tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.





24 SAAT GEÇMEDEN SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Akbulut hakkında verilen tutuklama kararı aynı gün geri çekildi.





'DOSYA KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Öte yandan tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanması kapsamında MASAK’tan da rapor alınması kararlaştırıldığı, ancak dosyaya müdahale edilerek takipsizlik kararıyla kapatılmaya çalışıldığı öğrenildi.





Galip Ensarioğlu, “Kendisi kızımın eşi. Şikâyet üzerine gözaltına alındı. İki gün gözaltında kaldı. Ancak şikâyet eden şahıs şikayetini geri aldı. Bunun üzerine damadım serbest bırakıldı. Normalde gözaltına dahi alınmaması gereken bir konuydu” dedi.







“Damadınızın serbest kalması için yargıya müdahale ettiniz mi?” sorusuna Ensarioğlu, “Ben yargıya niye müdahale edeyim. Buna ne gerek var. Söyledim ya zaten gözaltına dahi alınmamalıydı” yanıtını verdi.