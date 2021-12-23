Dolar 16 Kasım'dan bu yana bir ilk...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlere kur garantisi verileceğini açıklamasının ardından döviz kurlarındaki düşüş devam ediyor.



Dolar/TL, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye gelirken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı, 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.63'e kadar düştü.



Haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak bin TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti.



Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarındayken, akşam saatlerinde ise 660 liradan işlem görüyor.