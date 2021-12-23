Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 16 Kasım'dan bu yana bir ilk... /23 Aralık 2021 20:43

Dolar 16 Kasım'dan bu yana bir ilk...

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket yeni ekonomi paketinin açıklanması sonrası düşüşe geçmişti. Bir ara 18 TL'nin üzerine çıkan kur 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye gelmiş oldu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlere kur garantisi verileceğini açıklamasının ardından döviz kurlarındaki düşüş devam ediyor.

Dolar/TL, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye gelirken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı, 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.63'e kadar düştü.

Haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak bin TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti.

Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarındayken, akşam saatlerinde ise 660 liradan işlem görüyor.
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