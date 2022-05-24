Dolar 16'yı geçti

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ ERİYOR





TL BU AY YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ





16'NIN HEMEN ALTINDA BAŞLAMIŞTI





Dolar/TL 10 günlük yükselişin ardından 16' TL'yi buldu. Gün içi en yüksek seviye 15.9955'yi gördü.TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık yüzde 8 değer kaybı yaşadı. TL'deki değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16'nın hemen altında başladı. Kur bu sabah saat 08.51'de 15.9802/15.9855 seviyesinde işlem gördü.