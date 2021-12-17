Dolar 17 lirayı geçti, Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale geldi

Dolar/TL, TCMB'nin devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 17 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. TCMM, dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde beşinci kez müdahale etti.









TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.





TCMB'DEN AÇIKLAMA

Piyasaya müdahalenin ardından TCMB'den yapılan açıklamada, ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir'' denildi.





DOLARDA SON DURUM

TCMB'nin müdahalesi sonrası dolar/TL 16,60 seviyelerine çekilirkin, euru ise 18,81 seviyelerine çekildi.





TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 54'ÜN ÜZERİNDE

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 49, sene başından beri yüzde 54'ün üzerinde değer yitirdi. Dolar/TL kuru yılbaşına göre yüzde 118 yükseldi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.