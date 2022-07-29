Dolar 18 liraya yaklaştı

TL her gün sınırlı değer kaybederek kademeli yukarı giderken piyasalarda bugün lokal veri gündemi ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası (İSO) toplantısındaki konuşması takip edilecek.





TCMB dün yıl sonu enflasyon orta noktası tahminini bir önceki toplantıdaki yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükseltti. Sürekli yükselen piyasa tahmini ise yüzde 70 seviyesinde. TCMB cari fazla hedefi ile kalıcı enflasyon düşüşüne kademeli olarak ulaşılmasını hedefleyen politikalara devam edeceği mesajı verdi. Böylece politika faizi düşük tutulurken krediler gibi makro ihtiyati önlemler ile ekonomideki sorunlar çözülmeye çalışılıyor.





KREDİ SINIRLAMASI TEPKİ ÇEKİYOR

Son dönemde ekonomi yönetimi kredilerde yeni sınırlamalara giderken firmalara piyasa şartlarından çok daha ucuz olan kamu destekli krediler için getirilen net ihracatçı tanımı ise firmalardan tepki çekiyor.





Bu eleştiriler "net ihracatçı" olmayan ya da döviz alması nedeniyle neredeyse tek haneye yaklaşan maliyetlerle sağlanan bu kredileri alamayan firmalardan geliyor. Onlara göre finansmana erişim zayıflatılırken bu durum ihracat ve büyümeyi zayıflatacak.





Reuters'ta dün yayımlanan analizde ise ekonomi yönetiminin bu adımlardan kolay kolay geri adım atmayacağına dikkat çekildi.





İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir finans darboğazıyla karşı karşıya olunduğu eleştirisi sonrası ise Kavcıoğlu bugün İSO'da bu konuyu da içerecek bir konuşma yapacak.





Öte yandan dün de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" dedi.





Bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz politikasının orta vadede sürdürebilirliği, düşük rezervler ve TL'nin sürekli değer kaybı piyasalardaki ana endişe konusu olmayı sürdürüyor.





TL SÜREKLİ DEĞER KAYBEDİYOR

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.





BDDK kararıyla kur geçici olarak 16'ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. TL son haftalarda günlük yüzde 0.3-0.5 değer kaybı yaşıyor.





Dolar/TL geçen haftayı 17.76 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saat 0905'te güne 17.9325/17.9395 seviyesinden başladı.





Dolar/TL 20 Aralık'tan beri yeni zirve olan 17.9750'ye dün yükseldi.





Bugün ise parite 18.02'ye ulaşarak 18 seviyesini de geride bıraktı. Dolar/TL şu dakikalarda 17.9352'den işlem görüyor.





Piyasalarda ayrıca bugünlerde başlayan ve Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde tahmin edilen, kur korumalı mevduat (KKM) dönüşlerinin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı da izleniyor. KKM'nin kurumsalların dövizden TL'ye geçerek açtığı mevduattan oluşan bölümü TCMB'nin sorumluğunda ve rezervlere yılbaşında önemli bir katkı sağladı. Ağustos'ta ilk kez geri dönecek KKM tutarı TCMB'nin sorumluluğunda olan bölümü yaklaşık 18 milyar dolar.