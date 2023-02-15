Dolar 19 liranın üzerini gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde kapanan Borsa İstanbul’da işlemlere verilen ara bugün biterken, dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi.





Dolar/TL kuru 19’un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.





Türkiye’nin risk primi 565 baz puan seviyesinde bulunurken, gösterge tahvil faizi yüzde 11’de.





Borsa İstanbul’da işlemler bir dizi tedbirle yeniden başlıyor. Açılış öncesi ise boyutu milyarlarca lirayı bulabilecek bir dizi tedbir duyuruldu.





Bu destekler arasında Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu'nun borsayı fon mekanizmasıyla desteklemesi öne çıkıyor.





Ayrıca şirket hisse geri alımlarında yüzde 0 stopaj dün Resmi Gazete'de yayımlanırken Sermaye Piyasası Kurulu hisse geri alımı için Genel Kurul kararı şartını da kaldırdı.