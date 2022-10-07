Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 19'u gördü /07 Ekim 2022 11:17

Dolar 19'u gördü

Dolar/TL gün içi yeni zirve olan 19.17'yi gördü. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dost ülkeler" olarak özetlediği desteğe rağmen piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) kendisine ait döviz rezervlerindeki düşüşü izliyor.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'in haberine göre, Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor.

TL’DE YENİ DİP GÖRÜLDÜ

Farklı işlem platformlarında Dolar/TL gün içi yeni zirve olan 19.17 seviyesini gördü. Tekrar 18.57 bandından işlem görmeye devam ediyor.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

TCMB verilerine göre geçen hafta itibarıyla bankanın altın rezervleri 39, döviz rezervleri 68, toplam rezervleri 107 milyar dolar oldu.

Güney Kore swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü ise geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) hesaplarına geçti.

TCMB swap anlaşmalarının yanısıra son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. Erdoğan da rezervlerde bu artışın yaşandığı sırada "dost ülkeler destekliyor" dedi. Piyasalar 20 milyar dolarlık nükleer santral projesi için Rosatom'un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. Bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Banka'nın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyaller alınacak. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3.7'de sabit kalacağına işaret ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar 19'u gördü Sonraki Haber >>

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Özel hastanede skandal

Özel hastanede skandal

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:56