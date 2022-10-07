Dolar 19'u gördü

TL’DE YENİ DİP GÖRÜLDÜ

TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR





Cumhuriyet'ingöre, Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor.Farklı işlem platformlarında Dolar/TL gün içi yeni zirve olan 19.17 seviyesini gördü. Tekrar 18.57 bandından işlem görmeye devam ediyor.TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.TCMB verilerine göre geçen hafta itibarıyla bankanın altın rezervleri 39, döviz rezervleri 68, toplam rezervleri 107 milyar dolar oldu.Güney Kore swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü ise geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) hesaplarına geçti.TCMB swap anlaşmalarının yanısıra son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. Erdoğan da rezervlerde bu artışın yaşandığı sırada "dost ülkeler destekliyor" dedi. Piyasalar 20 milyar dolarlık nükleer santral projesi için Rosatom'un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. Bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Banka'nın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyaller alınacak. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3.7'de sabit kalacağına işaret ediyor.