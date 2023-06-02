Dolar 20,90'ı da geçti

Dolar kuru, önceki kapanışına göre yüzde 0,47 yükselerek 20,90 liraya ulaştı.





14 Mayıs'ta yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nden önce 19,57, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan önce ise 19,97 seviyesinde olan dolar kuru, bir haftada yaklaşık bir lira yükseldi. Kapalıçarşı'daki dolar/TL kuru da yükselerek 21,30 seviyesinin üzerine çıktı. Bankaların dolar satış kuru ise 22 lira seviyesinde.





Euro/TL ise yeni günde yüzde 0,13'lük yükselişle 22,55 seviyesinden işlem görüyor.





Rezervler düşmeye devam ediyor

T24'ün haberine göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.





TCMB'nin döviz rezervi geçen hafta 2,3 milyar dolar azalarak 56 milyar 519 milyon dolara, altın rezervi ise 800 milyon dolarlık düşüşle 41 milyar 939 milyon dolara geriledi. 2022 sonuna göre bakıldığında ise Merkez Bankası'nın döviz rezervi yüzde 31,83 oranında azaldı. Döviz rezervi, 82,9 milyar dolardan 56,5 milyar dolara düştü.





Altın rezervi ise yıl sonuna göre yüzde 8,53 oranında azaldı.





KKM büyüklüğü 125 milyar dolar

Kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü 26 Mayıs haftasında 100,6 milyar lira artarak 2 trilyon 498 milyar 727 milyon liraya ulaştı. Böylece KKM büyüklüğü geçen hafta 125 milyar doları geçti. KKM'nin bankacılık sistemindeki mevduatlar arasındaki payı ise yüzde 24'e çıktı.





Ana gündem Kabine

Piyasaların Türkiye'ye dair ana gündemi yeni Kabine olacak. Bu hafta ilan edilmesi beklenen Kabine'de ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı, uzun süredir gündemde olan Mehmet Şimşek'in geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.