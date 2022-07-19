Dolar, 2022 yılının zirvesini gördü

Küresel piyasalarda güçlü dolar fiyatlamaları kısmen de olsa devam ederken işlemciler yaklaşan merkez bankası toplantılarını ve ABD şirketlerinin bilançolarını yakından izliyor.





Dolar/TL kuru 17.53'ün üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL kuru yılbaşından bu yana yüzde 30'u aşan yükseliş kaydetti.





Türkiye'de Piyasalar kapalı olduğu 14 temmuzda en yüksek seviyeyi gören dolar 17.53 bandında işlem görüyor.





ABD’de enflasyon beklentilerinin tahminlerin üzerinde gerilemesi ile son iki işlem gününde düşen dolar, bu sabah değer kazanıyor.





Euro/Dolar paritesi 1,01 üzerindeki seyrini sürdürdü.





ABD'de enflasyonun geçen hafta 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Fed'in 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlenmişti ancak bazı Fed yetkilileri, hala 75 baz puan artışına gidilmesine sıcak baktıklarının sinyalini vermişti.





ERDOĞAN'IN İRAN ZİYARETİ İZLENECEK

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretinde Putin de dahil yapacağı görüşmelerden çıkabilecek sonuçlar izlenecek.





Haftanın kalanında Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışı yapması beklenen toplantısı izleniyor. Japonya faiz kararı da bu hafta izlenecek.





Haziran sonunda 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK'nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlamalası sonrası 16.03'e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17.5'e doğru kademeli yükseldi. Kur yükselişin arından 17.5 etrafında birkaç gündür dalgalı bir seyre başladı.





Dolar/TL bu sabah saat 08.22'de 17.45/17.49 seviyesinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise 900 puana yaklaştıktan sonra dün günü 848/863 puandan tamamladı.





Bu verilere göre TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24.5 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.





PİYASALARDA KKM İZLENİYOR

CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.





Bu kapsamda yakından takip edilen TCMB net uluslararası rezervleri 8 Temmuz itibarıyla 2002'den beri en düşük seviye olan 6.1 milyar dolara kadar geriledi. Bankacılar öncü verilerden toplam rezervlerin de 100 milyar doların altını kısa sürede görebileceğini hesaplıyor.





Öte yandan dün açıklanan bütçe verilerine göre haziranda kur korumalı mevduat hesaplarının Hazine'ye maliyeti 16.1 milyar TL oldu. Böylece Hazineye toplam maliyet 37.2 milyar TL'ye ulaştı. KKM'nin Hazine haricinde TCMB'ye de maliyeti bulunuyor. Piyasalar maliyetten çok KKM hesaplarının döviz talebi oluşturup oluşturmayacağını izliyor.