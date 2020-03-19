Dolar 6.50’yi aştı

Küresel piyasalarda satış baskısı ağırlıklı olmak üzere corona virüsü kaynaklı her iki yönlü sert dalgalanmalar devam ederken, TL cinsi yatırım araçlarında da benzer seyir görülüyor.





Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle paralarını dolar olarak tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.





Türkiye’de vaka sayısı 191’e ulaşırken, 2 kişi de hayatını kaybetti. İnsanların daha az temasla yaşama eğilimi ve bu yöndeki öneri, sınırlama ve uygulamalar her geçen gün kuvvetleniyor.





DOLAR

6.497

(%0.33)

EURO

7.1037

(%0.49)

ALTIN

309.617

(%0)

Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler mağazalarını geçici bir süreyle kapatıp, internetten satışa geçerken Türkiye’de de ekonomiye etkileri sınırlamak adına birçok önlem devreye giriyor.





TÜRKİYE ÖNLEM PAKETİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiye etkileri sınırlamak için dün 100 milyar TL’lik destek paket açıkladı Merkez Bankası da bu hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %9.75’e çekti.





TCMB faiz indiriminin ötesinde swap imkanlarını, reeskont kredilerini genişletirken, rezerv düşüşüne yol açmakla birlikte döviz likitidesini artırıcı ve bankaların reel sektöre kredi akışının temini amacıyla kullanılan fonlamanın bir bölümünü %8.25’ten finanse edecek tedbirler açıkladı.







Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle birlikte Halkbank’a esnaf kredileri başta olmak üzere nakit akışı bozulan firmların kredi ödemelerinin ertelenmesi, bazı sektörlerde vergi ve prim ödemelerinin 6 ay ertelenmesi, iç havayolu taşımacılığında KDV’nin %1’e indirilmesi, kredi garanti fonu limitinin 50 milyar TL’ye çıkarılması da yer aldı. KGF böylece yaklaşık 400 milyar bir kredi imkanı sağlayacak.





Türkiye’de eğitime ara verilmesiyle başlayan tedbirler genişletilen uçuş yasakları ve vatandaşların toplu halde halde bulunduğu alanların faaliyetlerinin kısıtlanmasıyla da devam etti.





Erdoğan dün mecburiyeti olmayan hiç bir vatandaşın evden çıkmaması, kimseyle temas etmemesi gerektiğini söylerken salgında kurallara riayet edilmesi halinde evde kalma süresinin 3 hafta ile sınırlı tutulabileceğini de belirtti.