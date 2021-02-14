Dolar 6.80 TL olur mu? Morgan Stanley’den dikkat çeken analiz

ABD’nin en ünlü yatırım bankalarından olan Morgan Stanley dolar kurunda olabilecekleri son hazırladığı raporda analiz etti. Morgan Stanley doların Türk Lirası karşısında değer kaybına uğramaya devam edeceğini ileri sürdü. Rapora göre dolar kuru 6.80’e kadar gerileyebilir





Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dış borçlanmalarında aracılık ettiği bilinen Morgan Stanley Türkiye ile ilgili hazırladığı son raporunda Türk Lirası’nın dolar karşısında önümüzdeki günlerde beklenenden daha fazla değer kazanacağını açıkladı.





Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren Türkiye’nin ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle beraber dolar kurunda sert bir düşüş hareketi başladı. Dolar kuru geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 7.01’e kadar düşerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar kuru 2020’nin kasım ayında 8.58 TL ile rekor kırarken Morgan Stanley yaşanan değişikliklerle beraber kurun 7 TL’ye kadar düşeceğini öngördüğünü söz konusu raporunda hatırlatırken son hazırladığı raporda kurun 7 TL’nin de altını görebileceğinin altı çizildi.



