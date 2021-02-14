Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 6.80 TL olur mu? Morgan Stanley’den dikkat çeken analiz /14 Şubat 2021 10:45

Dolar 6.80 TL olur mu? Morgan Stanley’den dikkat çeken analiz

Dolar kurundaki düşüş eğilimi nereye kadar sürecek? Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley’den dikkat çeken bir dolar kuru analizi geldi.

SHABER3.COM

ABD’nin en ünlü yatırım bankalarından olan Morgan Stanley dolar kurunda olabilecekleri son hazırladığı raporda analiz etti. Morgan Stanley doların Türk Lirası karşısında değer kaybına uğramaya devam edeceğini ileri sürdü. Rapora göre dolar kuru 6.80’e kadar gerileyebilir

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dış borçlanmalarında aracılık ettiği bilinen Morgan Stanley Türkiye ile ilgili hazırladığı son raporunda Türk Lirası’nın dolar karşısında önümüzdeki günlerde beklenenden daha fazla değer kazanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren Türkiye’nin ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle beraber dolar kurunda sert bir düşüş hareketi başladı. Dolar kuru geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 7.01’e kadar düşerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar kuru 2020’nin kasım ayında 8.58 TL ile rekor kırarken Morgan Stanley yaşanan değişikliklerle beraber kurun 7 TL’ye kadar düşeceğini öngördüğünü söz konusu raporunda hatırlatırken son hazırladığı raporda kurun 7 TL’nin de altını görebileceğinin altı çizildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?
Türkiye’deki yaşanan yüksek enflasyonun önümüzdeki aylarda devam edeceğini ve enflasyonun yüzde 15.8’e çıkacağını raporlayan Morgan Stanley uzmanları, Merkez Bankası’nın Şubat ayındaki PPK toplantısında olmasa bile mart ayındaki toplantıda 100 baz puan daha faiz artırımı yapabileceği tahmininde bulundu. Beklenen faiz artırımından sonra Türk Lirası’nın dolar karşısında daha çok değer kazanabileceğini açıklayan uzmanlar dolar kurunun 6.80 TL’ye kadar geri çekilebileceğini ileri sürdüler
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