"Dolar 7 TL olur dediğimde inanmamışlardı, şimdiki hedefse..."

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli John Hopkins Üniversitesi’nin Baltimore kampusünde yer alan Uygulamalı İktisat ve Küresel Sağlık Enstitüsü'nün Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye ekonomisini uzun süredir takip ediyor ve analizlerini şahsi Twitter hesabında paylaşıyor.







Hanke kendi geliştirdiği metotla Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 70'in üzerinde olduğunu belirtmiş ve ilgi odağı olmuştu.





Hanke'den döviz kurlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi.





İLK DURAK 8 LİRA





Hanke, doların 7 TL’ye yükseleceğini söylediğinde çok az kişinin inandığını belirtti ve Türk Lirası'nın dolar karşısında bir haftada yüzde 4,5 değer kaybettiğine dikkati çekti. Hanke bir sonraki durağın 8 TL olacağını iddia etti.







