Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 8 TL'ye koşuyor! /08 Ekim 2020 11:01

Dolar 8 TL'ye koşuyor!

Türkiye saati ile 10:40'ta Amerikan Doları 7,91 TL eşiğini de geçerek 8 TL'ye bir adım daha yaklaştı. Euro ise 9,31 TL ile yeni bir rekor kırdı.

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SAMANYOLUHABER-  Türk Lirası (TL) mum gibi erimeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonun altında kalan oranlarda faiz politikasında ısrar etmesi TL'yi daha da zayıflattı. 

TCMB, 24 Eylül'de haftalık repo (politika) faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti. Ancak eylül sonu itibarıyla resmi enflasyon yüzde 11,75.

TL, başta dolar ve euro başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Dolar 8 Ekim'de 7,91 TL ile yeni bir rekor kırdı. Türkiye saati ile 10:40'ta euro 9,31 TL'yi aştı. İngiliz Sterline 10,25 TL, İsviçre Frankı ise 8,63 TL oldu. 

TL son iki haftadır Güney Afrika, Rusya ve Brezliya gibi ülkelerin para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olarak öne çıktı. 

CEPHANELİK BOŞ, TL HEDEF TAHTASINDA

Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, Merkez TCMB'nin net döviz rezervlerinin -51 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, "TL'yi savunmak için ne satacak döviz kaldı ne de radikal faiz artışı yapabilecek TCMB Başkanı." dedi. 

Bozkurt doların birkaç gün içinde "psikolojik eşik" diye nitelenen 8 TL'yi de test edilebileceğini söyledi.

Doların 1 aylık yıllık hareketli ortalaması 7,59, 50 günlük 7,45 TL ve 100 günlük hareketli ortalaması 7,14 seviyelerine yükseldi.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0,18 düşüşle 1,170.27 puan oldu. Euro/dolar yüzde 0,09 artıda 1,1773, dolar/yen paritesi 105,99 seviyesinden işlem gördü.

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