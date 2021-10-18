Dolar alacaklara son uyarı geldi! Kur 10 TL’yi geçer mi?

Dolar kuru Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınan iki Merkez Bankası yetkilisinin ardından rekora doymuyor. Sürekli yükselen dolar 10 TL’yi geçecek mi sorusu herkes tarafından merak edilirken bu kafa karışıklığını altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ortadan kaldırdı.





Katıldığı bir televizyon programında para piyasalarının bu haftadaki seyrini yorumlayan ve beklentilerini açıklayan İslam Memiş, Merkez Bankası’nın bu hafta 21 Ekim’de vereceği kararın dolar açısından oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.





MERKEZ BANKASI NE YAPACAK DOLAR NE OLACAK?

Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda faizi pas geçmesini beklediğini söyleyen İslam Memiş “Yatırımcılar iki ihtimali göz önünde bulundurmalıdırlar. TCMB faiz indirimi yaparsa dolar kurunda 9.50 TL bandı göz önünde bulundurmalı, ancak pas geçerse de 9.05 TL’ye kadar geri çekilmeler olabilir” diye konuştu.





DOLAR 10 TL’YE Mİ ÇIKAR 9 TL’YE Mİ DÜŞER

Programın sunucusu, ekonomist İslam Memiş’e dolar kurunda kafaların karışık olduğunu ve iki sorunun yatırımcının kafasını karıştırdığını ifade ederken “Bu sorulardan bir tanesi acaba dolar 9 TL’nin altına iner mi?, diğer bir soru ise dolar 10 TL’nin üzerine çıkar mı?” diye sordu.





İslam Memiş, sorulan soru üzerine dolar almayı ya da satmayı düşünen vatandaşlara “Ben kısa vadede yani önümüzdeki iki hafta boyunca yatırımcıların dolar tarafında biraz daha düşünmesini tavsiye edebilirim. Çünkü dolar kurunda tekrar bir geri çekilme mümkün özellikle 8.98 TL’ye kadar bir geri çekilme öngörüyorum. Yerli ve küçük yatırımcılar kritik direnç seviyeleri kırılınca yüksekten maliyetleniyorlar yapıyorlar. Bu çok riskli, yine çok yüksek bir seviyede olduğumuz için kısa vade için bir kez daha düşünmek gerekiyor. Piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez ve bu puslu havanın dağılmasının beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Soğuk kanlılıkla beklemek gerekiyor. Ben dolarda önümüzdeki iki hafta içerisinde 9.05 TL daha sonra 8.98 TL’ye kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin ediyorum “ sözleriyle uyarıda bulundu.