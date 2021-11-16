Dolar aldı başını gidiyor!

Dolar/TL ’de psikolojik 10 seviyesinin aşılmasının ardından yükseliş sürüyor. Dolar/TL, Türkiye'de devam eden enflasyon ve para politikası endişeleri nedeniyle bir rekor daha kırdı. Dolar, 10,4426 seviyesini gördü.







Çoğu gelişen ülke para biriminin dolara karşı yatay seyrettiği işlem gününde Türk lirasında negatif ayrışma dikkat çekiyor.







TÜM ZAMANLARIN REKORU





Dolar/TL kuru yüzde 2'yi aşan günlük artışla 10,44 seviyesinin üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.





Dünyada yüksek gelen ABD enflasyonu sonrası Fed’in parasal sıkılaştırmada dozu artıracağı beklentisi doları güçlendirirken yurtiçinde yoğun dış borç takvimi de dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.





Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında 13 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak. Bu ödemelerin 8 milyar doları Kasım ayında yapılacak. Kasım'da yapılacak dış borç ödemeleri önümüzdeki 10 aylık ödeme takviminin en yoğun dönemi olarak dikkat çekiyor.