Dolar, altın ve borsa için endişeler büyüyor

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Piyasalar, yüksek faizler, enflasyon ve durgunluk endişeleri nedeniyle endişeli seyrini sürdürürken dün akşam saatlerinde yayınlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında önümüzdeki birkaç toplantıda daha 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağı mesajı öne çıktı.Yurt içinde yükselmeye devam eden dolar/TL ve kredi iflas riskinde son dönemde yaşanan yükselişler dikkat çekerken, bugün piyasalar Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını yakından takip edecek. Ağırlıklı olarak beklentiler TCMB'nin faiz oranlarında değişime gitmeyeceği yönünde.Öte yandan dolar ve euroda yükseliş devam ederken ons altın fiyatları düşüşe geçti. Borsa ise dün günü yükselişle tamamladı. TL ay başından beri dolar karşısında yaklaşık yüzde 9 değer kaybı yaşarken yıl başından beri kayıp yüzde 20’ye yaklaştı. TL 2021 yılını da yüzde 40 üzerinde değer kaybı ile tamamlamıştı. Dolar/TL sabah saatlerinde 16,40 seviyelerinden işlem gördü.Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin ne zaman devreye alınacağı da izlenmeye devam ediliyor.Sabah saatlerinde seviyesinin üzerinde işlem gören Dolar/TL kurunda ağırlıklı olarakGedik Yatırım’ın Dolar ile ilgili bilgi notu şöyle:ABD'de PMI ve yeni konut satışlarındaki gerilemelerden sonra dayanıklı mal siparişleri de nisan ayında yüzde 0,4 artış ile beklentilerin altında kaldı. Diğer taraftan Fed son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, birçok Fed yetkilisinin haziran ve temmuz toplantısında 50'şer baz puanlık faiz artırımlarını desteklerken, tüm Fed yetkilileri fiyat istikrarını sağlamayı ve bilanço daraltmayı destekledikleri belirtildi.Fed yetkilileri para politikasını doğal faiz seviyesine hızla taşımayı uygun gördü. Bugün ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik maaşı ön planda. Yurt içinde ise TCMB faiz kararınıaçıklayacak olup politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit kalacağını öngörüyoruz.Mayıs ayı başından itibaren yükseliş eğilimini devam ettiren Dolar/TL, bu sabah saat 08:50 itibariyle 16,42'li seviyelerden işlem görüyor.Euro/TL sabah saatlerinde 17,59 seviyesinde işlem görürken Ahlatcı Yatırım’ın Sabah Bülteni’ndeki Euro yorumları şöyle oldu:Bu sabah itibariyle 17,53TL seviyesi yükselişin devamında test edildi. Paritede dün akşam açıklanan Fed FOMC tutanakları sonrasında geri çekilme yaşanmaması ve Türk Lirası üzerinde baskının devam etmesinden kaynaklı yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün Avrupa'da veri akışı zayıf, yurt içinde ise tüketici güveni ve TCMB PPK toplantısı açıklanacak. Herhangi bir faiz değişikliği beklenmezken piyasalara etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.17,40TL seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, 17,60TL ve üzeri kar al için uygun. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 17,56 ve 17,70 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 17,45 ve 17,32 destek seviyeleri takip edilebilir.Altında son günlerde gerçekleşen yükseliş dururken ons altın sabah saatlerinde 1844, gram altın ise 975 TL’den işlem gördüA1 Capital’in günlük forex bültenindeki altın yorumu ise şöyle:“Ons/Altın'da son günlerde yaşanan yükseliş sonrasında dün kar satışları etkili oldu ve yüzde 0,71 değer kaybı ile 1853,31 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli göstergelerin günlük ve saatlik grafiklerde güç kaybediyor olması gevşeme eğiliminin sürebileceğini gösteriyor. Kısa vadeli destek olarak gördüğümüz 1853 dolar seviyesinin altında geri çekilme hızlanabilir.Gram/Altın'da yükseliş eğilimi dün de sürdü ve yüzde 0,89 oranında değer kazanımı ile 974,77TL'den kapanış gerçekleşti. Orta vadede önemli direnç olarak gördüğümüz 969 TL seviyesinin kırılmasını son günlerde etkili olan yükseliş hareketinin devamı açısından olumlu buluyoruz. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerine ulaşmış olması kar satışlarının etkili olabileceğini gösteriyor.Artık destek noktası olarak takip edeceğimiz 969 seviyesinin altına inilmesi gevşeme eğilimi hızlandıracaktır.”Dün güne alıcılı bir başlangıç yapan ve gün içinde tepki yükselişini güçlendiren BIST-100endeksi günü yüzde 1,81 yükselişle 2 bin 418,10'dan tamamladı. Satış baskısı ivme kaybeden küresel borsalar ise günü tepki yükselişleriyle tamamladı.Şeker Yatırım’ın günlük bültenindeki borsa analizi ise şöyle oldu:Enflasyona endeksli TL enstrüman çıkacağı beklentisinin zayıflamasıyla BIST güçlü tepki yükselişi gerçekleştirdi. Teknik olarak da güçlenen endekste tepki yükselişi devam edebilir. Ayrıca, TL değer kaybetmeye devam ederken, TL'deki değer kaybı ile birlikte döviz pozisyonu ve/veya geliri yüksek şirketlerin pozitif ayrışması beklenir.Ancak, enflasyona endeksli TL enstrüman gündemden düşmedikçe BIST'te tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve dalgalı seyrin devam etmesi beklenir. Bugün yapılacak PPK toplantısında TCMB'nin faizleri sabit tutarak, mevcut para politikasını devam ettirmesi beklenmektedir.VIOP-30 endeks kontratı akşam senasını yüzde 0,15 yükselişle tamamladı. BIST kapanışına göre ABD vadelileri sınırlı pozitif, Almanya vadelileri sınırlı negatif seyrediyor. Asya borsalarında negatif ağırlıklı karışık bir seyri var. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken gün içinde tepki yükselişinin devam etmesi beklenmektedir.”