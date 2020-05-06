Hepsi uçuşa geçti: Dolardan sonra altın...





Dolardaki artış İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını da yükseltti. Uzun süredir 389 TL'yi aşamayan 24 ayar altının gramı bugün 392 TL'ye yükselerek yeni bir rekor kırdı.





CUMHURİYET ALTINI 2 BİN 590 TL





Türkiye saati ile 11:50'de çeyrek altın 642 TL'den, Cumhuriyet altını 2 bin 590 liradan satılıyor. 22 ayar altının gramı ise 356 TL.





Ons (31,1 gram) fiyatı düne göre değişmezken (1.704 dolar) altın fiyatlarında iç piyasada doların artışı etkili oldu.





Amerikan Merkez Bankası (Fed) gibi büyük merkez bankalarının Korona Krizi'ne karşı piyasaya verdikleri 7 trilyon dolara rağmen "2'nci dip endişesi" yatırımcıları hisse senetleri ve gelişmekte olan ülke tahvillerinden uzaklaştırıyor.





Yatırımcıları güvenli liman olarak Amerikan devlet tahvili ve altına yöneliyor.





Altın fiyatları da yükseliyor.

1 Mayıs'ta 7 TL'yi aşan dolar 6 Mayıs'ta 7,15 TL eşiğini de geçti.