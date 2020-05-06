Samanyolu Haber /Ekonomi / Hepsi uçuşa geçti: Dolardan sonra altın... /06 Mayıs 2020 12:03

Hepsi uçuşa geçti: Dolardan sonra altın...

Dolar, euro ve altın yükselişe geçti. Dolar 7,15 TL'yi geride bırakırken, 24 ayar altın yeni bir rekor kırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- 1 Mayıs'ta 7 TL'yi aşan dolar 6 Mayıs'ta 7,15 TL eşiğini de geçti. 

Dolardaki artış İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını da yükseltti. Uzun süredir 389 TL'yi aşamayan 24 ayar altının gramı bugün 392 TL'ye yükselerek yeni bir rekor kırdı. 

CUMHURİYET ALTINI 2 BİN 590 TL

Türkiye saati ile 11:50'de çeyrek altın 642 TL'den, Cumhuriyet altını 2 bin 590 liradan satılıyor. 22 ayar altının gramı ise 356 TL. 

Ons (31,1 gram) fiyatı düne göre değişmezken (1.704 dolar) altın fiyatlarında iç piyasada doların artışı etkili oldu. 

Amerikan Merkez Bankası (Fed) gibi büyük merkez bankalarının Korona Krizi'ne karşı piyasaya verdikleri 7 trilyon dolara rağmen "2'nci dip endişesi" yatırımcıları hisse senetleri ve gelişmekte olan ülke tahvillerinden uzaklaştırıyor. 

Yatırımcıları güvenli liman olarak Amerikan devlet tahvili ve altına yöneliyor. 

Altın fiyatları da yükseliyor. 
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