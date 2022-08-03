Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ayın en yüksek seviyesinde /03 Ağustos 2022 11:35

Dolar ayın en yüksek seviyesinde

Piyasaların odaklandığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL 18 seviyesine yakın seyrini sürdürüyor. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yüzde 79.60 olarak açıklanırken dolar/TL 17.9655'e ulaşarak ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Uzun süredir 18'e yakın seyrini sürdüren dolar/TL'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Dün artan jeopolitik risklerle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0.2 artışla 17.9457'den tamamlamış ve bugün güne 17.4490'dan güne başlamıştı.

ENAG ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükseliş eğiliminde hareket eden paritede enflasyon verileri öncesi saat 09.55'te 17.95 seviyesinde hareket ediyordu.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 17.9655 seviyesine ulaşarak ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 18.0233 olan yılın zirvesine ulaşamadı.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.

Bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinde de iki kurum arasındaki fark daha da dikkat çekici boyutta ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60, aylık yüzde 2.37 arttı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

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