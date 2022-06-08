Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kasıtlı olarak mı yükseltiliyor? /08 Haziran 2022 09:38

Dolar kasıtlı olarak mı yükseltiliyor?

Ekonomist Murat Muratoğlu, Türk lirasının yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar ve kararlar olduğunu söyledi.

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Ekonomist Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarına değinerek "Türk lirasının bu kadar hızlı değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar, kararlar var. Belli ki bunun olmasını istiyorlar" dedi.

'Dolar bilinçli yükseltiliyor!  ' başlıklı yazısında yurt içinde faiz indirimleri ve enflasyon nedeniyle Türk lirası mevduatların reel getirisi olmadığını dile getiren Muratoğlu, "Para yattığı yerde eriyor" görüşünü dile getirdi  .

Ekonomist, "İhracattan da bahsettiğine göre Türk Lirası eriyince ihracat artacak… Nasıl? Türk malları ucuzlayacak. Aslında girdi maliyetlerinin dünyada belirlenen fiyatları var. Metaller, kimyasallar, ham maddeler bütün dünyada hemen hemen aynı fiyattan dolar ile işlem görüyorlar" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Peki, girdi fiyatları ucuzlamıyorsa Türk malları nasıl ucuzlayacak? Emek! İşçilik! Çalışma! Dünyada neredeyse en ucuza çalışan işçiler ile yapılan üretimler. Bu sayede düşürülecek maliyetler…

İthalat azalacak… Nasıl? Türk insanın gelirleri döviz ile ithal edilen malları almaya yetmeyecek. Talep ucuz ürünlere kayacak. Onların da çoğu ithal olamayacak.

İhracatın yanı sıra dünyanın en ucuz tatil destinasyonlarının başında Türkiye gelecek. Orta halli bir turist bile yiyip-içip, konaklayıp maaşının yarısını bile ödemeden tatil yapacak. Bol turist gelecek.

'ÇÖZÜM NE, ÖDEMELERİ YAPMAK İÇİN YENİDEN DAHA FAZLA PARA BASMAK'

Hikaye bu mu? Peki, dolar artarsa Kur Korumalı Mevduat'a yatan paranın ödemeleri nasıl karşılanacak? Basamadığın bir para birimini mihenk taşı yapmışsın doların Türk Lirası karşısında her kuruş artışında büyük zarardasın…

Çözüm ne? Ödemeleri yapmak için yeniden daha fazla para basmak! Bunun anlamı inmeyen enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybının durmaması… Konuşunca bu kaybın iyice hızlanması…

Mevcut sistem ile bu gidişatın çözümü yok bunun anlamı…

Acaba 'işler düzelir mi?' diye hiç beklemeyin. 2022 Türkiye ekonomisi için kayıp yıllardan biri… Umudu olanlar oturup bir daha düşünsünler. Ne umuyorlar? Hangi şartlar altında umdukları gerçekleşebilir? Cevabını bulurlarsa buyursunlar, piyasa orada…

İdeoloji ile ekonomiyi yönetmeye kararlılarsa hiç uğraşmasınlar öyle minik adımlarla faizi alçaltmaya… Desinler faiz falan yok bu ülkede, görelim bakalım ekonomi buradan nereye?"
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