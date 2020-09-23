Dolar bugünü de boş geçmedi: Bir rekor daha

USD/TRY kuru rekor yükselişlerine ara vermeden devam ediyor.





Temmuz ayı sonunda 6,80 seviyesindeki sıkışık fiyatlanmayı yukarı yöne kıran kur, 9 haftalık süreci yükselişle geçirdi ve bugün de 7,68’i aşarak tarihi zirveyi gördü.





ABD Dolar Endeksi’nin 2 yılın dip seviyesine gerilediği ve gelişen ülke paralarının değer kazandığı süreci kayıpla geçiren TL, endeksin son hafta güçlenmesi ile rekor düşüşünü de hızlandırdı. Yarın yapılacak PPK toplantısından faiz artışı beklenmemesi de TL üzerindeki satış baskısını artırıyor.





Pandemi sürecinde genişletilen maliye politikasında özellikle kredi kanalları bankalar üzerindeki borçluluk oranı artırdı. Enflasyon ve cari açık gibi kritik göstergelerin de yüksek seyrini koruması nedeniyle TL varlıklarda yaşanan negatif ayrışma kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in not indirimine gitmesiyle derinleşti. Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle Fransa başta olmak üzere AB ile yaşanan gerginliğin de jeopolitik riskleri artırdığı bu dönemde TL, rekor kayıp verdi. Son PPK toplantısının ardından yükselişini daha da hızlandıran kur, bu hafta faiz artışına gidilmeme olasılığını da fiyatlayarak rekor üstüne rekor kırıyor.