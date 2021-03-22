Dolar daha ne kadar yükselecek? : Fransız bankadan rekor dolar tahmini

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Dolarda yaşanan sert yükseliş sonrası 8 bandında seyrini sürdüren kurun akıbetinin ne yönde olacağı merak ediliyor.





Fransız bankası Société Générale’den bu kapsamda rekor dolar tahmini geldi.





Société Générale, dolar/TL kurunun ikinci çeyrek sonunda 9.70'e yükselebileceğine dikkat çekti.





Bankanın analisti Phoenix Kalen, müşterilerine gönderdiği tavsiye notunda "Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz. Türkiye yakında yeni bir kur krizine doğru yol alabilir" ifadelerine yer verdi.





Phoenix Kalen, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasının “Türkiye'yi geri dönüşü olmayan bir noktada bıraktığını” belirtti.





Kalen, aynı notta, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hem 15 Nisan'daki Para Politikası toplantısında Ağbal'ın yaptığı 200 baz puanlık faiz artışını geri almaya çalışacağını söyledi. Kalen ayrıca, Merkez Bankası’nın Türk lirasını stabilize etmek için ciddi oranda rezervi piyasaya süreceği tahmininde de bulundu.





Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı:





"Politika belirlemedeki derin değişiklikler ve yakında muhtemelen yaşanacak finansal çalkantı göz önünde bulundurulduğunda, Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz. Türkiye yakında yeni bir kur krizine doğru yol alabilir.”