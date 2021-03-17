Dolar deyince akla...

YouTube videoları yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenen Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, dolar “psikolojik eşik” olan 7 TL’ye ne zaman inse vatandaşların Türk Lirası satarak Amerikan para birimine geçtiğini kaydetti.







Bloomberg, YouTube’da çok izlenen Evren Devrim Zelyut’un ise Nisan’da “ekonomik kıyamet” yaşanacağı öngörüsünde bulunduğunu belirtti.





Haberde, YouTube yorumcuları arasında yer alan gazeteci Selçuk Geçer’in ekonomide “fırtına öncesi sessizlik” yaşandığını söylediği videosunun da 150 bin kez izlendiğine dikkat çekildi.





Bloomberg, Merkez Bankası’nın yaptığı iki faiz artırımına rağmen vatandaşlar ile kuruluşların döviz mevduatlarının azalmadığı ve 230 milyar doların üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.