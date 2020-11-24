Dolar dirençleri yıktı geçti

Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık repo faizini artırması da dövizin ateşini söndürmedi. Piyasalar yeni haftada oldukça hareketli.





Geçen haftayı 7,55 TL'nin altında kapatan dolar dün başladığı yükselişi bugün de sürdürüyor. Dolar Türkiye saati ile 12:15 itibarıyla psikolojik direnç 8'i zorlanmadan kırarak 8,04 TL'yi gördü. Euro ise aynı dakikalarda 9,54 TL seviyelerine yükseldi.





Bugün piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Ancak hukuk reformundan vazgeçildiği yönündeki beyanlar ve mevcut siyasi konjonktür Türk Lirası varlıklardan kaçışı hızlandıracak.