Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar dirençleri yıktı geçti /24 Kasım 2020 12:38

Dolar dirençleri yıktı geçti

Döviz fiyatları Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarması ile birlikte gerilediği seviyelerden yeniden rekor kırdığı seviyelere doğru ilerliyor.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık repo faizini artırması da dövizin ateşini söndürmedi. Piyasalar yeni haftada oldukça hareketli. 

Geçen haftayı 7,55 TL'nin altında kapatan dolar dün başladığı yükselişi bugün de sürdürüyor. Dolar Türkiye saati ile 12:15 itibarıyla psikolojik direnç 8'i zorlanmadan kırarak 8,04 TL'yi gördü. Euro ise aynı dakikalarda 9,54 TL seviyelerine yükseldi. 

Bugün piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Ancak hukuk reformundan vazgeçildiği yönündeki beyanlar ve mevcut siyasi konjonktür Türk Lirası varlıklardan kaçışı hızlandıracak.
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