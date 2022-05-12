Dolar durdurulamıyor!

Dolar/TL, kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,40 seviyesinin üzerini gördü.







Dolarda günün en yüksek seviyesi (TSİ 09.32) 15,4157 TL olarak kaydedilirken günün en düşük seviyesi ise 15,2578 oldu.







Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından 14.5 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL geçen haftaya kadar 14.5-15 arasında işlem görüyordu.





NEBATİ TL'NİN EN DÜŞÜK SEVİYEDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ AMA...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25 yerel televizyonda yayımlanan “Anadolu Soruyor Programı’nın canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken TL'nin en düşük seviyede olduğunu belirterek şunları söylemişti:





“Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun”





TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

21.03.2022 tarihinde TL'nin 'en zayıf durumda' olduğunu belirten Bakan Nebati'nin açıklamalarının aksine TL dolar karşısında değer kaybetme devam ediyor.





Nebati'nin dolar/TL'ye ilişkin en zayıf durum dediği 21 Mart 2022 Pazartesi günü dolar 14.80 seviyesinde işlem görüyorken, bugün 15.40 seviyesini aştı.