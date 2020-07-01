Dolar en iyi ihtimalle 10 lira olur

Türkiye’de dolar kuru 7 Mayıs tarihinde 7.27 lira ile tarihi rekorunu kırdı. O tarihten itibaren bir geri çekilme sürecine giren dolar kuru, BDDK’nın attığı adımlarla 6.69 lira seviyelerine kadar düştü. Sert dalgalanmaların ardından uzun bir zamandır sakin bir seyir takip eden dolar kuru için Prof. Dr. Osman Altuğ’dan korkutucu bir açıklama geldi.





“DOLAR KURU EN İYİ İHTİMALLE 10 LİRA OLUR”

Deniz Gez’in youtube kanalında Türkiye ekonomisini değerlendiren Osman Altuğ, konuşmasında devalüasyon ve dolar kuru uyarısında bulundu.





Merkez Bankası’nın Para Politkası Kurulu toplantısında zorunlu mevduat karşılıkları oranını düşürme kararını değerlendiren Osman Altuğ, alınan bu kararla bankaların devlete yatıracakları paraları yatırmayacaklarını, tüketiciye kredi olarak vereceklerini söyledi.





Altuğ, alınan kararların parasal genişleme olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylerken bu durumun Türkiye’yi beklenmedik bir devalüasyon götüreceğini ve dolar kurunun en iyi ihtimalle 10 lira olacağını belirtti.