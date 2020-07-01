Samanyolu Haber /Gündem / Dolar en iyi ihtimalle 10 lira olur /01 Temmuz 2020 16:00

Dolar en iyi ihtimalle 10 lira olur

54. Refah-Yol Hükümeti'nin Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Osman Altuğ, Deniz Gez’in youtube kanalında devalüasyon ve dolar kuru uyarısında bulundu.

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Türkiye’de dolar kuru 7 Mayıs tarihinde 7.27 lira ile tarihi rekorunu kırdı. O tarihten itibaren bir geri çekilme sürecine giren dolar kuru, BDDK’nın attığı adımlarla 6.69 lira seviyelerine kadar düştü.  Sert dalgalanmaların ardından uzun bir zamandır  sakin bir seyir takip eden dolar kuru için Prof. Dr. Osman Altuğ’dan korkutucu bir açıklama geldi.

“DOLAR KURU EN İYİ İHTİMALLE 10 LİRA OLUR”
Deniz Gez’in youtube kanalında Türkiye ekonomisini değerlendiren Osman Altuğ, konuşmasında devalüasyon ve dolar kuru uyarısında bulundu.

Merkez Bankası’nın Para Politkası Kurulu toplantısında zorunlu mevduat karşılıkları oranını düşürme kararını değerlendiren Osman Altuğ, alınan bu kararla bankaların devlete yatıracakları paraları yatırmayacaklarını, tüketiciye kredi olarak vereceklerini söyledi.

Altuğ, alınan kararların parasal genişleme olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylerken bu durumun Türkiye’yi beklenmedik bir devalüasyon götüreceğini ve dolar kurunun en iyi ihtimalle 10 lira olacağını belirtti.
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