Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde: Hızlı yükseliş sürüyor

DOLARDA SON DURUM





TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR





Gerçek Gündem'ingöre, Artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 106,8'le 31 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor.Endeksin yükselişin temel gerekçesi, uzun süredir tartışılan likidite sıkışıklığı beklentilerinin piyasada fiyatlanmaya başlamış olması olarak gösteriliyor.Bu gelişmelerle birlikte serbest piyasada 17,08 liradan alınan dolar 17,12 liradan satılıyor. 17,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,54 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 16,9880 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4030 lira olmuştu.TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 13 yılbaşından beri kaybı ise yüzde 22,5 seviyesine çıktı.Öte yandan Türkiye’nin CDS’leri ise 860 baz puana yaklaşmış durumda.