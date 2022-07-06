Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde: Hızlı yükseliş sürüyor

Endeksin yükselişin temel gerekçesi, uzun süredir tartışılan likidite sıkışıklığı beklentilerinin piyasada fiyatlanmaya başlamış olması olarak gösteriliyor.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle birlikte serbest piyasada 17,08 liradan alınan dolar 17,12 liradan satılıyor. 17,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,54 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,9880 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4030 lira olmuştu.
TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 13 yılbaşından beri kaybı ise yüzde 22,5 seviyesine çıktı.
Öte yandan Türkiye’nin CDS’leri ise 860 baz puana yaklaşmış durumda.