Dolar, euro ve altında son durum…

Geçen haftanın sonunda tekrar 8 seviyesini aşan dolar/TL haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Bugün yapılacak kabine toplantısı, yurt içi varlıklara olan iştah ve küresel piyasalarda değerlenme eğilimde olan doların seyri izleniyor.





Yabancı yatırımcılar, TCMB’nin başkan değişimiyle zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilitesine zarar gelmesinin ardından TL varlıklardaki paylarını sert azalttılar.





Bankacılar yabancı yatırımcıların piyasadan çıkışının yarattığı döviz talebinin yurt içi tasarruf sahiplerinden gelen döviz arzıyla bir miktar karşılandığını ifade etmişlerdi.





Geçen hafta yüzde 10’a yakın değer kaybeden TL varlıkların yurt içi ve yurt dışı fiyatlamalarında görülen oynaklık azalırken, yabancı yatırımcıların iştahı açısından izlenmeye devam ediyor.





Bugün izlenecek gelişmeler arasında saat 15.30’da başlayacak olan kabine toplantısı bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamada bulunması bekleniyor.





Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, bu sabah yayımladığı raporda şu değerlendirmeyi yaptı:





“Kur cephesindeki fiyatlamalarda öne çıkan en önemli detay lokallerin uzun bir aranın ardından gerçekleştirdiği yüklü döviz satışları olurken, söz konusu eğilimin yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı yatırımcıların fonlanmasına imkan tanıdığı ve parite seviyeleri üzerindeki yukarı yönlü baskısı hafiflettiğini söylemek mümkün. Öte yandan varlık gruplarının geneli için denge arayışı sürecinin henüz tamamlanmadığını ve biraz daha zamana ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeye devam ediyoruz."





TCMB başkan değişimine ilk tepki olarak 7.2’den 8.4850’ye kadar yükseldikten sonra tekrar 8’in altına gerileyen dolar/TL, geçen hafta boyunca kademeli olarak yükselerek haftayı 8.0775’ten kapattı.





Yurt dışı piyasalara bakıldığında ise son ayların zirvelerine yükselen dolardaki değer artışı dikkat çekti.





Dolar haftaya artışla ve hem yen hem de euro karışında yeni zirveye yakın seyrederek başladı. Corona virüsü aşılama çalışmalarının ABD’de Avrupa’ya kıyasla daha hızlı ilerlemesi ve ABD’nin ekonomisinin gücü yatırımcıları dolara çekiyor.