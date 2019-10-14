Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yükselişe geçti /14 Ekim 2019 21:38

Dolar yükselişe geçti

ABD tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği endişelerinin etkisi ile dolar yeniden tırmanışa geçti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarından sonra dolar 5,93 TL'ye kadar ulaştı.

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlatılan askeri harekâtın piyasaladı sarstı.

DOLARDA TRUMP DEPREMİ

Trump'ın ABD'nin Türkiye'ye harekat nedeniyle daha fazla yaptırım gelebileceği açıklaması kurun bu sabahki artışında etkili oldu. 

Gün içinde 5,94 TL'nin eşiğine kadar yükseler dolar, Türkiye saati ile 19:00 sularında 5,93 TL seviyelerinden işlem gördü. Euro ise 6,52 TL'yi aştı. 

Borsa İstanbul'da (BİST) günlük kayıp yüzde 5,1'i buldu. 
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