Dolar yükselişe geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarından sonra dolar 5,93 TL'ye kadar ulaştı.



Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlatılan askeri harekâtın piyasaladı sarstı.





DOLARDA TRUMP DEPREMİ





Trump'ın ABD'nin Türkiye'ye harekat nedeniyle daha fazla yaptırım gelebileceği açıklaması kurun bu sabahki artışında etkili oldu.





Gün içinde 5,94 TL'nin eşiğine kadar yükseler dolar, Türkiye saati ile 19:00 sularında 5,93 TL seviyelerinden işlem gördü. Euro ise 6,52 TL'yi aştı.





Borsa İstanbul'da (BİST) günlük kayıp yüzde 5,1'i buldu.