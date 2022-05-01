Samanyolu Haber /Gündem / Dolar gözünü ABD'ye çevirdi: 15 lirayı aşması bekleniyor /01 Mayıs 2022 09:53

Dolar gözünü ABD'ye çevirdi: 15 lirayı aşması bekleniyor

Ramazan Bayramın’da gözler ABD’den gelecek haberlerde olacak. Bu yılın üçüncü toplantısını 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek olan ABD Merkez Bankası Fed’in 75 baz puan faiz artırması bekleniyor. Bu karar Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaları olumsuz etkileyecek. Doların 15 lira barajını yıkması bekleniyor.

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ABD’de artan enflasyon baskısı sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. FED’in faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılırken, faiz artışı beklentisi nedeniyle dolar kuru yükselişini sürdürüyor.

FAİZ EN AZ 50 BAZ PUAN ARTIRILACAK
Piyasalar Fed’in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50’şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Söz konusu fiyatlamalarla ABD’de artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9’u gördü.

FED BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI PİYASALARA YÖN VERECEK
Analistler, Fed’in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.

DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Faiz artışı öncesi dolar kuru yükselişini sürdürdü. Dolar/TL yüzde 0,74 değer kazanarak 14,8517’ye çıktı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,70 azalışla 2.430,55 puandan tamamladı. Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti.

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