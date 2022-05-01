Dolar gözünü ABD'ye çevirdi: 15 lirayı aşması bekleniyor

ABD’de artan enflasyon baskısı sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. FED’in faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılırken, faiz artışı beklentisi nedeniyle dolar kuru yükselişini sürdürüyor.







FAİZ EN AZ 50 BAZ PUAN ARTIRILACAK

Piyasalar Fed’in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50’şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Söz konusu fiyatlamalarla ABD’de artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9’u gördü.





FED BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI PİYASALARA YÖN VERECEK

Analistler, Fed’in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.





DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Faiz artışı öncesi dolar kuru yükselişini sürdürdü. Dolar/TL yüzde 0,74 değer kazanarak 14,8517’ye çıktı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,70 azalışla 2.430,55 puandan tamamladı. Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti.



