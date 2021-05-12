Samanyolu Haber /Gündem / Dolar güne nasıl başladı? /12 Mayıs 2021 10:14

Dolar güne nasıl başladı?

Türk Lirası’nda son yıllarda yaşanan değer kaybı giderek derinleşiyor. Döviz kuru tüm müdahalelere rağmen düşmüyor.

SHABER3.COM



Ramazan Bayramı öncesinde dolar/TL, 8,30'un üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise hafif aşağı yönlü ve 10,08 bandında hareket ediyor.

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak. Yurt dışında ABD enflasyon verileri takip edilecek.

Hafta başından bu yana 8,25-8,30 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, bu sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 civarı artışla 08,30'un hemen üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise dolar/TL'ye nazaran daha sakin ve hafif düşüşle 10,07-10,08 bandında.
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