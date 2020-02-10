Dolar hafta başında 6 lirayı geçti

İstanbul serbest piyasada ise dolar 6,01, avro 6,58 liradan haftaya başladı.
Geçtiğimiz hafta genelinde 5.98-6.00 bandında hareket eden dolar/TL cuma günü 6.04'e yükselmişti. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,99, euronun satış fiyatı ise 6,56 lira olmuştu.
Dünyada koronavirüse dair haber akışı piyasaları etkilemeye devam ederken Dolar haftaya 5.9837 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise yeniden 6 liranın üzerine çıktı.
Gram altın 302, gram altın ise 496 liradan satılıyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0110 6,0120
Avro 6,5860 6,5870
Sterlin 7,7390 7,7770
ANKARA
ABD Doları 5,9800 6,0400
Avro 6,5450 6,6150
Sterlin 7,6610 7,8100