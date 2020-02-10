Dolar hafta başında 6 lirayı geçti

İstanbul serbest piyasada ise dolar 6,01, avro 6,58 liradan haftaya başladı.





Geçtiğimiz hafta genelinde 5.98-6.00 bandında hareket eden dolar/TL cuma günü 6.04'e yükselmişti. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,99, euronun satış fiyatı ise 6,56 lira olmuştu.





Dünyada koronavirüse dair haber akışı piyasaları etkilemeye devam ederken Dolar haftaya 5.9837 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise yeniden 6 liranın üzerine çıktı.





Gram altın 302, gram altın ise 496 liradan satılıyor.





İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:





İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,0110 6,0120

Avro 6,5860 6,5870

Sterlin 7,7390 7,7770

ANKARA

ABD Doları 5,9800 6,0400

Avro 6,5450 6,6150

Sterlin 7,6610 7,8100



