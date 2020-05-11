Samanyolu Haber /Gündem / Dolar haftaya nasıl başladı /11 Mayıs 2020 09:03

Dolar haftaya nasıl başladı

Dolar/TL 7,10 civarında işlem görürken piyasa bugün saat 10:00'da TÜİK'in açıklayacağı işsizlik verilerine odaklandı. Şubat dönemi işsizlik verisi önemli bir kısmı karantinada geçen mart ayı rakamları da barındıracak.

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Dolar/TL yeni haftaya 7,10 civarında başlarken piyasa işsizlik rakamlarını takip edecek. Şubat dönemi (ocak-şubat-mart) işsizlik rakamları mart ayının verisini de kapsayacak.

Böylece corona virüsünün işsizlik üzerindeki etkisini de bir miktar da olsa resmi verilere yansımış olacak. 15 Nisan 2020 tarihinde işten çıkarma resmi olarak yasaklanmıştı.


Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.

ABD’DE İŞSİZLİK TARİHİ SEVİYELERDE
Amerika'da Maliye Bakanı Steven Mnuchin, işsizlik oranının azalmadan önce muhtemelen daha kötüye gideceğini belirtti. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, işsizliğin düşmeye başlamadan önce Mayıs ayında yüzde 20 civarına çıkmasının muhtemel olduğunu bildirdi.
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