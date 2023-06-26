Euro 28 TL'yi aştı, Dolar da yükseliyor

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.





Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’i geçmişti.





Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan Euro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi geçmişti.





Euro gün içi 28.01'i görerek zirve tazeledi. 11.15 sıralarında tekrar dsınırlı düşüşe geçerek 27.96 liradan işlem görüyor.





Dolar/TL ise yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 25,4850'den işlem görüyor.





Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, Euro'nun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.





PİYASALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların pazartesi tam gün, salı ise yarım gün işleme açık olacağı bildirildi.