Dolar için kritik gün, gözler Merkez'de

TCMB'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

DÖVİZ MEVDUATININ ARTIŞ SEBEBİ NET OLARAK BİLİNMİYOR





Bugün de veri gündeminde TCMB'nin haftalık para banka, menkul kıymet ve döviz rezerv istatistikleri izlenecek.ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri geçen ay enflasyon kaynaklı baskıların hafiflediği yönünde "çok az kanıt" gördüklerine dikkat çekerek yüksek fiyat artışlarını kontrol altına alabilmek için ekonominin zorla da olsa yavaşlatılması gerektiğini ortaya koydular. Fed tutanakları daha fazla faiz artırımının yolda olduğunu, ancak artırım hızının yavaşlayabileceğine işaret etti.Küresel faiz artışları ve temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.Bugün de TCMB'den politika faizi adımı beklenmiyor. Likidite yönetimi gibi adımların atılıp atılmayacağı ise PPK metninden izlenecek.Ağustos başında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 08.56'da 17.95/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.3, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.6 oldu.Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri temmuzun son ve ağustos'un ilk haftasında belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri bu iki haftada 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği Şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da aynı dönemde 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti. Artışın sebebi net olarak bilinmiyorsa da, bu ay devam eden kurumsal KKM hesaplarının yenilenip yenilenmediğini göstermesi açısından yakından izleniyor.KKM'nin yoğun dönüşleri bu hafta da devam ediyor. Bankacılar haftanın ilk iki gününde 7 milyar dolarlık KKM dönüşünün gerçekleştiğini hesaplıyorlar. 18 milyar doları Ağustos'ta olmak üzere büyük bölümü kurumsal ve TCMB kaynaklı Temmuz ile Ağustos aylarında 30 milyar dolarlık KKM'nin dönüşü bulunuyor.