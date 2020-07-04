Dolar için kritik uyarı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye dair raporunda Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde şubat sonundan itibaren kaydedilen düşüşün dış finansman risklerini artırdığını belirtti.







Raporda, Merkez Bankası’nın altın dahil brüt rezervlerinin 2019 sonundaki 106 milyar dolardan 26 Haziran itibarıyla 90 milyar dolara düştüğüne işaret edildi.





BANKALARDAN YÜKLÜ TUTARDA PARA ÇEKİLİRSE





Raporda, swap (döviz-TL takası) hariç brüt rezervin 87 milyar dolardan 33 milyar dolara düştüğü de belirtildi ve rezervlerdeki erimenin ekonominin kırılganlığını artırdığı yorumu yapıldı.





Fitch, rezervlerde swap mekanizması ile alınan borçların payının arttığına işaret ederek, "Yüklü tutarda döviz çekilmesi hâlinde bankalar için büyük risk var." ikazında bulundu.





Düşük rezervler sebebiyle Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahale imkânının kalmadığı da vurgulandı.



