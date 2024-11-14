Dolar iki yılın zirvesinde: İşte dövizde son durum!

Dolar, ABD seçimlerinin ardından yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürüyor.





Bloomberg Dolar Endeksi yeni işlem gününde de yükseliş kaydederek iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.





ABD'de seçimlerin ardından hisse senedi endekslerinde görülen ralli güç kaybederken, dolar yükseliş hareketini devam ettiriyor.





Bloomberg Dolar Endeksi yeni işlem gününde sınırlı da olsa yükselişine devam etti ve 1.287 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Euro/dolar paritesi 1,05 seviyesinde.





Endeksin yükselişine devam etmesinde Trump rallisinin etkisi görülüyor.





Trump'ın zaferi ekonomik büyümeyi ve şirket kârlarını artıracağı beklentisiyle doları desteklemişti.





Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından Cumhuriyetçiler iki yasama organında da çoğunluğu elde ederek Trump ve partisi için tam kontrolü sağladı.





Cumhuriyetçiler son olarak az farkla da olsa Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu kazandı. Bu zafer göçmen kontrolleri, Wall Street regülasyonlarının azaltılması ve vergi indirimlerin uzatılması konusunda partinin elini güçlendirirken Trump’a karşı Kongre soruşturması tehdidini de ortadan kaldırdı.





İstanbul serbest piyasada ise dolar 34,3440 liradan, euro 36,3270 liradan güne başladı.





Serbest piyasada 34,3420 liradan alınan dolar, 34,3440 liradan satılıyor. 36,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3270 lira olarak belirlendi.





Dün doların satış fiyatı 34,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.