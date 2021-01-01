Dolar karşısında resmen eridi: Dünyada ikinci!

1 Ocak 2020’ye 5.9478 seviyesinden başlayan dolar/TL, yılı 7.37-7.48 arasında dalgalanarak bitirdi.







Yıl içinde dolar/TL’nin gördüğü en yüksek seviye, 8.5787 oldu. *TL, dolar karşısında yılbaşından beri bakıldığında gelişmekte olan para birimleri arasında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. En yüksek kayıp yüzde 23 ile Brezilya Reali'ne ait. Türk Lirası'nı Rus Rublesi izledi.





2020’nin ilk gününe 6.65 seviyelerinden başlayan Euro/TL ise yılı 9.05- 9.08 arasında dalgalanarak bitirdi.





Euro/TL’nin 2020’de gördüğü en yüksek seviye ise, 10.1742 olarak kayıtlara geçti.





Pandemi sürecinde dünya genelinde merkez bankaları faiz indirme yarışına girerken, dünyada yalnızca Danimarka, Güney Sudan ve Türkiye’de faiz artışı yaşandı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye brüt dış borç stoku Eylül sonu itibarıyla 435.1 milyar dolar, bu stokun milli gelire oranı da yüzde 59.1 oldu. Stok Haziran sonunda 421.8 milyar dolardı. Net dış borç stoku ise 244.4 milyar dolardan 262.2 milyar dolara çıktı. Stokun milli gelire oranı da yüzde 35.6 oldu. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise Eylül sonunda 2 trilyon TL’yi aşarken, milli gelire oranı yüzde 42.6 oldu. Bu rakam Haziran sonunda 1.8 trilyon TL idi.