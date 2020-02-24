Dolar koptu gidiyor, Borsa resmen çöküşte

Küresel piyasalar, korona virüs salgınına yönelik endişelerin artması ile negatif bir seyir izlerken, bu haftanın veri gündeminde ABD ve Almanya'nın büyümesi öne çıkıyor.







BORSA ÇAKILDI

Geçtiğimiz haftanın son gününde destek olarak nitelendirilen 114.500 seviyesine gerileyen BİST endeksi, gelen alımlarla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre % 1,03 artışla 116.829 puandan kapatmıştı.





Bugün açılışta BIST 100 endeksi, 1.844,99 puan ve % 1,58 değer kaybederek 114.984,40 puana indi. Bankacılık endeksi % 2,56 ve holding endeksi % 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 0,82 ile spor, en çok gerileyen ise % 3,69 ile ulaştırma oldu.





DÖVİZ VE ALTIN UÇUŞTA



