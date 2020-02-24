Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar koptu gidiyor, Borsa resmen çöküşte /24 Şubat 2020 10:21

Dolar koptu gidiyor, Borsa resmen çöküşte

Virüsün Türkiye sınırına dayanması ve jeopolitik gerilimler, hali hazırda negatif olan küresel piyasalarla da birleşince Borsa İstanbul haftaya ve güne %1,58 oranında büyük bir düşüşle 114.984 puandan başladı. Dolar ise 6.14 seviyelerini aştı.Ons altınsa 1,636 dolar seviyesine çıkarak yeni rekor tazelerken gram altın da 322 TL'ye çıkarak rekor kırdı.

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Küresel piyasalar, korona virüs salgınına yönelik endişelerin artması ile negatif bir seyir izlerken, bu haftanın veri gündeminde ABD ve Almanya'nın büyümesi öne çıkıyor.

BORSA ÇAKILDI
Geçtiğimiz haftanın son gününde destek olarak nitelendirilen 114.500 seviyesine gerileyen BİST endeksi, gelen alımlarla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre % 1,03 artışla 116.829 puandan kapatmıştı. 

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, 1.844,99 puan ve % 1,58 değer kaybederek 114.984,40 puana indi. Bankacılık endeksi % 2,56 ve holding endeksi % 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 0,82 ile spor, en çok gerileyen ise % 3,69 ile ulaştırma oldu.

DÖVİZ VE ALTIN UÇUŞTA

Yurt içinde jeopolitik risklerin yüksek olması nedeniyle TL varlıklardaki satış hızlandı. Dolar haftaya 6,14 seviyesinde başlarken 24 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. EUR/TRY de 6,62’yi geçti.

Virüsün küresel ekonomiyi zayıflatacağı endişesi ile güvenli varlıklara talebin artmasıyla ons altın bugün 1,636$ seviyesine çıktı. Ons ve dolar kurundaki yükselişle gram altın da 322 TL’yi görerek tarihi rekor tazeledi. 
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