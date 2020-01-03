Samanyolu Haber /Gündem / Dolar kritik eşiğe dayandı /03 Ocak 2020 19:50

Dolar kritik eşiğe dayandı

Dolar kritik eşiğe dayandı. Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından dolar 6 TL'ye yaklaştı.Dolar kuru, Aralık ayı enflasyon verisinin ardından gün içi kazancını koruyarak 5.97'yi gördü.

SHABER2.COM

TÜİK tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Aralık'ta yıllık yüzde 11.84, aylık yüzde 0.74 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 9.81 olarak gerçekleşti.

Capital Economics'ten Simon McAdam'ın Perşembe günkü e-posta notunda “En son Aralık imalat PMI verileri büyük ekonomilerin çoğunda zayıf gelerek sanayi faaliyetlerinin 2019'u bir miktar düşüşle bitirdiğini gösterdi.” dedi.

Kur, TSİ 10:19'da yüzde 0.19 artıda 5.9703 seviyesinden işlem gördü. Doların önemli piyasa paraları karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.5 artıda 1,188.25 puan oldu.

Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 33 bp artarak yüzde 2.89'a, 10 yılıkların faiziyse 10 baz puan artışla yüzde 12.28'e yükseldi. Risk göstergesi olan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 275 baz puanda.

17.50 itibariyle dolar kuru, 5.97 TL'den işlem görüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar kritik eşiğe dayandı Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:28