Dolar kritik eşiğe dayandı

TÜİK tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Aralık'ta yıllık yüzde 11.84, aylık yüzde 0.74 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 9.81 olarak gerçekleşti.







Capital Economics'ten Simon McAdam'ın Perşembe günkü e-posta notunda “En son Aralık imalat PMI verileri büyük ekonomilerin çoğunda zayıf gelerek sanayi faaliyetlerinin 2019'u bir miktar düşüşle bitirdiğini gösterdi.” dedi.





Kur, TSİ 10:19'da yüzde 0.19 artıda 5.9703 seviyesinden işlem gördü. Doların önemli piyasa paraları karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.5 artıda 1,188.25 puan oldu.





Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 33 bp artarak yüzde 2.89'a, 10 yılıkların faiziyse 10 baz puan artışla yüzde 12.28'e yükseldi. Risk göstergesi olan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 275 baz puanda.





17.50 itibariyle dolar kuru, 5.97 TL'den işlem görüyor.