Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kritik seviyeyi de aştı /03 Ağustos 2022 18:36

Dolar kritik seviyeyi de aştı

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasındaki seyri emrak edilen dolar kurunun akşam saatlerinde uzun süredir altında seyrettiği 18 TL'nin de üzerine çıktığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre uzun süredir 18'e yakın seyrini sürdüren dolar/TL'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yılın zirvesine ulaşıldı.

Dün artan jeopolitik risklerle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0.2 artışla 17.9457'den tamamlamış ve bugün güne 17.4490'dan güne başlamıştı.

ENAG ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükseliş eğiliminde hareket eden paritede enflasyon verileri öncesi saat 09.55'te 17.95 seviyesinde hareket ediyordu.

Gün içerisinde uzun süre 17.95 seviyesinde hareket eden dolar 17.13'te yılın zirvesi olan 18.0522'ye ani bir sıçrama yaptı.

Dolar/TL şu dakikalarda 17.98 seviyesinde seyrediyor.
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