Dolar krizi onları da vurdu: Koç Holding 450 kişiyi işten çıkardı

Doların 8,35 TL'ye kadar yükselmesi karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının kayıtsızlığı sürerken, Türkiye’nin en büyük sermayelerinden Koç Holding’e bağlı Setur firması İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren mağazalarını kapatıyor.





Yaklaşık 450 çalışan 18 Kasım itibarıyla işsiz kalacak.





Koç Holding’e bağlı Setur Servis Turistik A.Ş., Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte 20 farklı yerde 50 mağaza ile Duty Freee (gümrüksüz satış) işi yapıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre 600 çalışanı bulunuyor. Çalışanların büyük bölümü ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda istihdam ediliyor.





ŞİRKET OCAK AYINDA "REKOR KIRDIK" DEDİ





Şirketin ocak ayında yaptığı açıklamada 2019 yılı için havalimanındaki faaliyetleri için "rekor kırdık" ifadesi yer alıyor. Ancak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle havalimanına gelen yolcu sayısı azaldı. Şirket, dövizdeki yükseliş sebebiyle maliyeti karşılayamadığı gerekçesiyle Sabiha Gökçen’deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.





Karar 450 çalışana tebliğ edilirken kıdem ve ihbar tazminatlarının verileceği ifade edildi. Ancak 18 Kasım itibarıyla işsiz kalacak olan çalışanların iş bulup bulamayacağı muamma.





Setur Servis Turistik A.Ş.’den ulaştığımız bir kaynak, Limak'ın ortak olduğu ISG Malezia'ya bağlı olarak yapılan gümrüksüz satış faaliyetinin şimdi de ihaleyi kazanan İsviçreli Dufry'e verileceğini, bazı çalışanların iş görüşmesine çağrıldığını söyledi.





Ancak tüm çalışanların yeni firmada istihdam edilip edilmeyeceğine ilişkin soru işareti devam ediyor.





ALBAYRAK "DÖVİZ KURU BENİM İÇİN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL" DEMİŞTİ





Setur’dan bir kaynak hükûmetin dövize dair tavrının endişe verici olduğunu belirterek, “Doların ve euronun yükselmesi ile beraber hükümet yetkilileri ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz’ diyor. Evet dolarla maaş almıyoruz. Kurun yükselmesi sebebiyle iş yeri kapanıyor. 450 kişi açıkta kalıyor. Peki bu kişilere ne olacak? Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Koç Holding faaliyetlerini durdurması ekonominin ne durumda olduğunu gösteriyor.” dedi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı?'' diye cevap vermişti.





Albayrak, “Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Kur meselesinden en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde.” ifadelerini kullanmıştı.





30 Ekim Cuma günü dolar 8,3422 TL, euro ise 9,7418’den satılıyor.





YOLCU SAYISI YARI YARIYA AZALDI





Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafik istatistiklerine göre 2020 yılının ocak- eylül döneminde 12 milyon 399 bin 152 kişi havalimanına giriş yaptı.





İstatistik verilerine göre yolcu hareketliliği yüzde 53 geriledi. Dış hat yolcu sayısı 10 milyon 449 bin 153'ten 3 milyon 907 bine geriledi.