Dolar krizinin ortasında bir bu eksikti!

Youtube kanalında piyasaları değerlendiren Ekonomi Yazarı Turhan Bozkurt, dolar kuru ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Honduras, Kamboçya ve Zimbabwe gibi ülkelerle aynı lige düşürüldüğünü belirten Bozkurt, gri liste şoku ile doların 9,66 TL’ye, euronun ise 11,25 TL’ye yükseldiğini kaydetti.





YABANCI BANKALAR DOLAR KUR TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Gri liste şoku bitmeden Amerika’dan “Halkbank Davası’na kaldığı yerden devam edileceği” haberinin geldiğini vurgulayan Bozkurt, “Yabancı bankalar da yıl sonu kur tahminlerine 10 TL üzerine çıkarıyor. İtalyan Unicredit dolar tahminini 9,30 TL’den 10,50 TL’ye yükseltti. Fransız Societe Generale, 2021 yılı sonu dolar/TL kuru tahminini 10,30’a çıkardı. Faiz indirimi dolar için 9,40 TL-9,59 TL aralığını işaret etmişti. Gri liste şoku bu kademeyi dolarda 9,50 TL-9,72 TL aralığına yükseltti. Altın ons iniş ve çıkışlar sert. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı 3 Kasım’dan önce boğa tuzağı olabilir yukarı yönlü hamleler” dedi.





AYŞE TEYZEDEN TC NO İSTEYEN HÜKUMET KARA PARAYI ÖNLEYEMEDİ

24 ayar altının gramında 540 TL üzerinde alım yapmadan evvel 3 Kasım’ı beklemekte fayda olduğunu ifade eden Bozkurt, “Gümüşte de benzer riskler var. Borsa İstanbul (BİST) 3 Kasım’a kadar iskontolu hisseler üzerinden geçici bir ralliye sahne olacak. Döviz bürosunda 10 dolar bozduran Ayşe Teyze’den TC no, kimlik, adres ve telefon numarası isteyecek kadar abartılı tebliğlere imza atan Hazine Bakanlığı, kara para ile mücadelede Türkiye’nin küme düşmesine mani olamadı. Türkiye, Mali Görev Gücü (FATF) tarafından “gri” listeye alındı. Kara para ve terörizmin finansmanında mücadelede yetersiz kalındı. Honduras, Uganda, Zimbabwe, Nikaragua ve Kamboçya gibi ülkelerle aynı ligdeyiz artık. Döviz transferleri daha da zorlaşacak. Hemen her banka başı ağrımaması için Türkiye’ye potansiyel “kara liste” muamelesi yapacak” dedi.





SERMAYE AKIŞININ DURMASININ BEDELİ AĞIR OLACAK

Malî Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kararının AB’nin Türkiye’yi mali açıdan kıskaca alması için bahane olabileceğini belirten Bozkurt, “Uyuşturucu ve fuhuş gibi suçlardan elde edilen gelirler bile “Varlık Barışı” ismi altında Türkiye getirilmesine göz yumuldu. Her ay net hata/noksan kaleminde, kaynağı ve sahibi belirsiz milyarlarca dolar para giriş-çıkışları dikkati çekiyor. 8 ayda 13,5 milyar dolar… Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşa ettiği kokain ve kaçak altın ticareti… Gri liste kararı Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 3’ü kadar bir sermaye akışını durduracak. Yabancı sermaye girişinin durma noktasına geldiği bir dönemde 23 milyar dolarlık bir kaybın bedeli ağır olacak. Net döviz rezervleri – 51 milyar dolar, özel sektörün dış borcu 172 milyar dolar” dedi.